Госдеп допустил введение санкций против Грузии из-за смерти журналиста после митинга против ЛГБТ

Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Грузии, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на ежедневном брифинге.

По его словам, США призывают власти Грузии расследовать случаи применения насилия во время митинга против ЛГБТ-сообщества, который прошел 5 июля в Тбилиси.

«У нас есть ряд инструментов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто в той или иной мере причастен к нарушению прав человека, к насилию во всем мире. Санкции действительно являются одним из таких инструментов. Как вы знаете, мы не анонсируем санкции до их введения в действие, но мы очень внимательно следим за ситуацией и стремимся привлечь к ответственности тех, кто применил насилие», — заявил Прайс.

Ранее в МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. До этого сообщалось, что он умер после избиения во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. На сайте телеканала уточняется, что мужчина был найдем мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.

По данным «Sputnik Грузия», оператора избили возле офиса организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента страны. Пострадавший был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Последние дни он продолжал лечение на дому.