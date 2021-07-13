Монастырский назвал «большой жертвой» свое согласие сменить Авакова

Депутат Верховной рады Украины Денис Монастырский, который может сменить на посту главы МВД Арсена Авакова, назвал жертвой свое согласие стать министром внутренних дел. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Предложение занять должность Министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву», — сказал Монастырский.

Депутат пояснил, что 14 июля профильный комитет Верховной рады рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Голосование Рады за отставку Авакова пройдет 15 июля. На следующий день комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит кандидатуру Монастырского.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил о возможных последствиях отставки Авакова.

13 июня стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.