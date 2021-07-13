Монастырский назвал «большой жертвой» свое согласие сменить Авакова

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза 22:58
Путин рассказал о проекте «анти-Россия» 22:55
Путин объяснил, зачем написал статью об Украине 22:49
Полиция Англии задержала подозреваемого в расистских оскорблениях в адрес Рашфорда 22:37
Юрист рассказала, при какой температуре воздуха работникам можно уходить из офиса 22:35
Госдеп допустил введение санкций против Грузии из-за смерти журналиста после митинга... 22:31
Черчесов обратился к болельщикам сборной России 22:10
Санкции против Белоруссии ввели еще пять стран 22:03
Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку 21:56
Член техкома РФС Гаджиев: количество матчей в Кубке страны тоже, скорее всего, увеличится 21:55

Монастырский назвал «большой жертвой» свое согласие сменить Авакова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@moden.ua/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины Денис Монастырский, который может сменить на посту главы МВД Арсена Авакова, назвал жертвой свое согласие стать министром внутренних дел. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Предложение занять должность Министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву», — сказал Монастырский.

Депутат пояснил, что 14 июля профильный комитет Верховной рады рассмотрит заявление Арсена Авакова об уходе с должности министра МВД. Голосование Рады за отставку Авакова пройдет 15 июля. На следующий день комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит кандидатуру Монастырского.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил о возможных последствиях отставки Авакова.

13 июня стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Путин объяснил, зачем написал статью об Украине
Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену
Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова
Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане
Эксперты оценили заявление «Талибана»* о борьбе с «турецкими оккупантами»
Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку
СМИ: умер бывший муж Пугачевой
Санкции против Белоруссии ввели еще пять стран
Путин и Лукашенко договорились не индексировать цену газа для Белоруссии в 2022 году
Новости и материалы
В США заболеваемость коронавирусом выросла в два раза
Путин рассказал о проекте «анти-Россия»
Полиция Англии задержала подозреваемого в расистских оскорблениях в адрес Рашфорда
Юрист рассказала, при какой температуре воздуха работникам можно уходить из офиса
Госдеп допустил введение санкций против Грузии из-за смерти журналиста после митинга против ЛГБТ
Черчесов обратился к болельщикам сборной России
Член техкома РФС Гаджиев: количество матчей в Кубке страны тоже, скорее всего, увеличится
Уткин ответил Черданцеву: дурачок, хедлайнер госканала
Ученые доказали, что от большинства витаминов и добавок нет пользы
В техкоме РФС назвали «вынужденными мерами» реформу чемпионата России по швейцарской системе
В Дубае бассейн глубиной 60 метров установил мировой рекорд
Футболисты «Зенита» провели разминку под гимн Италии
Появилось видео, где Джиган случайно нокаутирует малолетнего сына
Бывший вице-президент «Динамо»: Россия становится маргинальной футбольной страной
Траньков: после критики от Дзюбы тренеры обречены на успех, пусть скажет что-то про Семака
Объявлен список номинантов на премию «Эмми-2021»
Instagram запустил новую функцию
США считают «Северный поток — 2» угрозой для энергобезопасности Европы
Все новости
Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»
Правительство предложило разрешить фермерам торговать на территории хозяйства
Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию
Партия «Слуга народа» внесла смягчающие поправки в закон о языке
Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия
Исследование: стриптиз-клубы помогают снизить число сексуальных преступлений
«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кешбэка
Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кешбэку
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Apple изменит дизайн iPad mini
СМИ: новый iPad mini выйдет осенью
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях