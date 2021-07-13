МИД РФ направил ноту посольству США после кражи механизма железнодорожной стрелки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольству США была направлена дипломатическая нота после кражи сотрудником диппредставительства стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области.

«Они сотрудника вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова уточнила, что посольство имеет право снять иммунитет и передать нарушителя местному суду.

«Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой», — добавила представитель российского МИД.

Днем ранее Захарова заявила, что один из сотрудников посольства США в России весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Ситуацию она сравнила с рассказом «Злоумышленник» А.П.Чехова.