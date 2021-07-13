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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 июля. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт Петербурге», — сказал Песков.

До этого о встрече Путина и Лукашенко сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

В последний раз Путин и Лукашенко виделись 28 мая в Сочи. В ходе встречи в резиденции Бочаров Ручей лидеры обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы. Переговоры длились больше пяти часов.

Ранее российский президент во время онлайн-форума заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии. Также Путин отметил, что Белоруссия является для России не только добрым соседом, но и ближайшим союзником.

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