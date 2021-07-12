Жена Хуана Гуаидо заявила о попытке полиции задержать его

Жена венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Фабиана Росалес сообщила, что полиция хочет его задержать. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«В настоящее время сотрудники Faes (подразделение полиции) находятся в подвале моего дома, мужчины в капюшонах с оружием в руках окружают фургон, где находится президент Хуан Гуаидо, они хотят его задержать», — отметила она.

Гуаидо незадолго до этого написал в своем Twitter только одно слово – «преследование» и выложил видео на несколько секунд. Предположительно, видеозапись была сделана из автомобиля, однако из-за нечеткости изображения непонятно, что там происходит.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуаидо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.