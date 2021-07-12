Жена Хуана Гуаидо заявила о попытке полиции задержать его

Жена венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Фабиана Росалес сообщила, что полиция хочет его задержать. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
«В настоящее время сотрудники Faes (подразделение полиции) находятся в подвале моего дома, мужчины в капюшонах с оружием в руках окружают фургон, где находится президент Хуан Гуаидо, они хотят его задержать», — отметила она.
Гуаидо незадолго до этого написал в своем Twitter только одно слово – «преследование» и выложил видео на несколько секунд. Предположительно, видеозапись была сделана из автомобиля, однако из-за нечеткости изображения непонятно, что там происходит.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуаидо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.
En estos momentos funcionarios de las Faes, están en el sótano de mi casa, hombres encapuchados con armas largas rodeando la camioneta en donde se encuentra el Presidente Juan Guaidó— Fabiana Rosales (@FabiiRosales) July 12, 2021