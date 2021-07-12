В США отказались раскрыть повестку и участников диалога с Россией по кибербезопасности

США не будут раскрывать повестку дня и состав участников диалога с Россией по кибербезопасности. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон хочет обеспечить пространство для переговоров с Россией.

«Встречи и дискуссии на экспертном уровне с российскими представителями продолжаются. Самое главное, что мы делаем, это сохранение пространства для таких обсуждений и, как мы надеемся, для достижения прогресса», — сказала она.

9 июля Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе разговора он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.