Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

«Президент справедливо заметил, что мы являемся единым народом, и произошедшее за последние годы — большая и общая трагедия, которая является следствием не только наших общих ошибок, но и целенаправленных действий наших геополитических конкурентов, понимающих, что Украина вместе с Россией — громадная сила, а Украина без России — вообще не сила», — считает эксперт.

Данилин подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинским традициям, к языку и к стремлению украинцев видеть свое государство независимым и безопасным.

«При этом недопустимо, чтобы русские люди и русские территории, которые были когда-то подарены Украине, использовались против нее же самой. Миллионы украинцев разделяют эту позицию, но их загнобили на Украине и, как говорит президент, не дают им возможности поднять голову», — считает политолог.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», два последних президентства на Украине были совершенно несамостоятельными.

«Президентства и Порошенко, и Зеленского — это внешнее управление. Причем при Зеленском ситуация даже деградировала. Именно власти Украины виноваты в том, что страна сейчас стала чуть ли не самой бедной в Европе», — говорит Данилин.

«Что касается независимости Украины, то сейчас, вместо того, чтобы основывать эту независимость на тесных отношениях с Россией, Украина занимается отрицанием прошлого, переписыванием истории и возвеличиванием нацистов, что, конечно, недопустимо. Можно рассчитывать, что, рано или поздно, эта губительная политика закончится, и Украина вновь станет дружественной нам страной», — заключил эксперт.