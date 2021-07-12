ЕС может приостановить выдачу виз белорусам

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон допустила, что Евросоюз может приостановить выдачу виз гражданам Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал DW.

«Евросоюз готов принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с обычными людьми Беларуси, но этот вопрос нужно рассмотреть», — сказала она.

По ее словам, это обусловлено тем, что в страны ЕС въезжают все больше нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Ранее Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило, что окажет срочную помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией. На место будет направлен дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеры для проведения собеседований с мигрантами.

С начала года в Литве задержаны 1 676 нелегальных мигрантов из Азии, въехавших в республику через границу с Белоруссией. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями прошлых лет.