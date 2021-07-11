Госдеп отправит в Гаити делегацию в связи с убийством президента Моиза

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение отправить в воскресенье, 11 июля, в Гаити большую делегацию. Это потребовалось для решения политического кризиса в стране после убийства президента Жовенеля Моиза, передает Juno7.

В данную делегацию включили специального помощника президента Хуана Гонсалеса и исполняющего обязанности заместителя помощника государственного секретаря по делам Западного полушария Лауру Лохман.

Предполагается, что делегация встретится с и.о. премьера Клодом Жозефом и провозглашенным сенатом временным президентом Жозефом Ламбером. Информации о других членах делегации пока нет.

Переговоры, как ожидается, станут площадкой для дискуссий между высшим руководством страны. В настоящий момент три человека претендуют на пост президента Гаити.

Жовенель Моиз убит в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».