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Врач назвала опасные последствия сырого шашлыка для человека

Врач Михалева: сырой шашлык может привести к последствиям вплоть до сепсиса

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Сырое мясо может являться опасным для здоровья человека, поскольку, в первую очередь, несет высокий риск заражения болезнетворными микроорганизмами: сальмонеллами и кишечной палочкой. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Эти бактерии способны вызвать тяжелые инфекционные заболевания с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, а у ослабленных лиц — вплоть до сепсиса. Как правило, развивается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит). Заболевание лечится антибиотиками и надолго снижает трудоспособность», — объяснила она.

Второе, чем рискует человек, съевший сырой шашлык, — это заражение определенными гельминтами, личинки которых могут находиться в мясе.

«Особенно опасно мясо от неизвестных производителей, которое не проверяется органами санэпиднадзора. Свинина и говядина могут быть заражены разными гельминтами, которые затем поселяются в основном в кишечнике и могут в течение долгого времени паразитировать там», — добавила врач.

Третья опасность — это нарушение пищеварения, связанное с тем, что сырое мясо очень трудно переварить, оно длительное время будет находиться в желудке, а потом и в кишечнике, вызывая дискинезию желудочно-кишечного тракта, тяжесть в животе, тошноту, запоры или наоборот, диарею. Нарушается нормальный микробиоценоз кишечника из-за присутствия необычной трудноперевариваемой пищи.

«На восстановление работы ЖКТ после такого приема пищи может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель», — резюмировала Михалева.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильную организацию места для шашлыков.

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