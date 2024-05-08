Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник гостиницы украл у постояльца почти миллион рублей и попался полиции

В Новосибирск осудили уборщика гостиницы,обокравшего постояльца

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Новосибирска получил полтора года колонии за кражу сумки с деньгами из гостиничного номера, мужчина работал в отеле и обчистил постояльца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

24-летний житель Новосибирска работал в гостинице уборщиком, в мае 2023 года в ходе уборке одного из номеров он нашел под матрасом сумку с деньгами. Мужчина присвоил себе 980 тысяч рублей и скрылся.

Постоялец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Вора задержали, было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан вернуть потерпевшему все украденные средства.

До этого сообщалось, что на Кубани пьяная пара украла из частного дома вещи и машину за 10 млн рублей. Воры проникли в домовладение жительницы Кропоткина, пока та спала. Подозреваемых задержали и избрали им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Татарстане двое молодых людей и девушка с ребенком ограбили несколько подъездов домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами