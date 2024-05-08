Сотрудник гостиницы украл у постояльца почти миллион рублей и попался полиции

Житель Новосибирска получил полтора года колонии за кражу сумки с деньгами из гостиничного номера, мужчина работал в отеле и обчистил постояльца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

24-летний житель Новосибирска работал в гостинице уборщиком, в мае 2023 года в ходе уборке одного из номеров он нашел под матрасом сумку с деньгами. Мужчина присвоил себе 980 тысяч рублей и скрылся.

Постоялец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Вора задержали, было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан вернуть потерпевшему все украденные средства.

До этого сообщалось, что на Кубани пьяная пара украла из частного дома вещи и машину за 10 млн рублей. Воры проникли в домовладение жительницы Кропоткина, пока та спала. Подозреваемых задержали и избрали им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Татарстане двое молодых людей и девушка с ребенком ограбили несколько подъездов домов.