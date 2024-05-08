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Власти Львовской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Козицкий: во Львовской области повреждены два объекта инфраструктуры

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Shutterstock

Глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении сразу двух инфраструктурных объектов во Львовской области Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Козицкого, повреждены объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе и объект генерации в Червоноградском районе области, где зафиксированы два очага возгорания. На месте работают пожарные, уточнил глава администрации.

До этого министр энергетики страны Герман Галущенко сообщал, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии.

Речь идет о повреждениях в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила, что оборудование на одном из своих объектов в центральной части Украины получило повреждения после взрывов.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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