На Украине мобилизовали футболиста клуба Первой лиги

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) мобилизовали одного из основных игроков футбольной клуба «Хуст» Николая Сираша. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Спортсмена мобилизовали утром 7 мая на городском вокзале Хуста.

Отмечается, что футболисту 25 лет, и по закону он пока не подлежит мобилизации. В клубе также заявили, что «чемпионат Украины на грани срыва, поскольку «команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК».

4 мая на Украине мужчина получил один год условного срока за съемки в TikTok сотрудников военкоматов, которые вручали повестки.

До этого сообщалось, что в Закарпатской области Украины произошла стрельба у здания военкомата в городе Виноградов. Отмечается, что у там произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками военкомата.

В конце марта на Украине в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.