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Редкий итальянский спорткар Lamborghini Jalpa пустят с молотка

В США уникальный 40-летний спорткар Lamborghini Jalpa продадут на торгах

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Mecum Auctions

В США с аукциона продадут редкий автомобиль Lamborghini Jalpa в кузове тарга. Об этом сообщает motor.ru.

Отмечается, что итальянские инженеры совместно с тюнерами из ателье Bertone разрабатывали эту модель в качестве конкурента Porsche 911 и Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 таких машин. Экземпляр, который будет выставлен на торги, сохранился в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен 3,5-литровым алюминиевым двигателем мощностью 255 л.с., который расположен в задней части кузова. Коробка передач — пятиступенчатая, механическая. За 40 лет пробег автомобиля составил всего 30 тыс. км.

Начальную стоимость уникального автомобиля представители аукционного дома раскроют накануне торгов.

До этого стало известно, что седан Ford Focus I поколения, забытый на стоянке дилера на 20 лет, был продан на аукционе за $7,9 тыс. (724 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

С 2002 по 2022 год седан простоял на парковке дилера, поскольку фирма-продавец прекратила работу. Машину нашли и выставили на аукцион. Пробег составляет 216 км. Автомобиль в удовлетворительном состоянии. На капоте большие вмятины из-за града, на передней панели есть потертости, а водительское сиденье прожгли сигаретой.

Перед продажей проведено большое техобслуживание: заменен ремень газораспределительного механизма, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр, залито новое масло, охлаждающая жидкость, а также установлены новые покрышки.

Ранее сообщалось, что у дилеров появились кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки.

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