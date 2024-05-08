В Молдавии объяснили, зачем Дудь взял интервью у президента Санду

Интервью российского блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) с президентом Молдавии Маей Санду говорит о том, что и глава государства, и Кишинев «заработали уважение в самой Российской Федерации». Такое мнение в беседе с порталом NewsMaker высказал глава ассоциации независимой прессы Молдавии Петру Маковей.

Маковей напомнил, что это первое интервью блогера с президентом какой-либо страны, и это является показателем, что «и президент Молдавии, и наша страна заработали уважение и в самой Российской Федерации».

«Любое такое общение с известным инфлюенсером на постсоветском пространстве очень важно для Молдовы в условиях войны России против Украины и той позиции, которую Молдова заняла... Тем более, что Россия ведет гибридную войну и против Молдовы», — считает эксперт.

Накануне президент Молдавии Майя Санду дала интервью известному блогеру Юрию Дудю.

Среди тем, затронутых молдавским президентом в рамках интервью, есть украинский конфликт, вопросы Приднестровья и Гагаузии, а также проблема демократии в Молдавии.

Ранее Санду рассказала, что делала в день начала СВО.