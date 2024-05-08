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Россиянин лишился машины после общения с «сотрудником ФСБ»

«Фонтанка»: в Петербурге мошенники заставили мужчину продать автомобиль

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Depositphotos

Житель Петербурга поверил телефонным мошенникам, аферисты представились сотрудниками ФСБ и убедили мужчину продать автомобиль. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 61-летний петербуржец. Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров ему пришло сообщение от руководства. Неизвестный, представившийся директором фирмы, сообщил пострадавшему, что с ним свяжутся сотрудники ФСБ и Центрального банка.

За несколько дней аферисты убедили россиянина, что на него пытаются оформить несколько кредитов и заставили поверить в то, что его личный автомобиль марки Subaru выставлен на аукцион. Петербуржец встретился с неизвестным курьером, передал ему ключи и документы от авто. В обмен получил 1,1 млн рублей., которые перевел на «безопасный» счет по указанию мошенников.

До этого сообщалось, что мошенники выманили у семьи из Забайкалья семь миллионов рублей под предлогом «слива данных». С местной жительницей аферисты связались от имени ее бывшего руководителя. Злоумышленники заявили, что якобы произошла утечка данных экс-сотрудников, в общей сложности женщина и ее дочь лишились семи миллионов. Деньги женщины взяли в кредит.

Ранее курьер мошенников обокрал пенсионерок на 1,8 млн рублей и попался полиции.

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