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«ПСЖ» стал худшей командой Лиги чемпионов

«ПСЖ» стал худшей командой ЛЧ по проценту проигранных в полуфинале матчей

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Kai Pfaffenbach/REUTERS

Парижский «ПСЖ» проиграл шестой полуфинальный матч Лиги чемпионов из семи сыгранных (86%), что является самым худшим результатом среди всех команд, сыгравших не менее пяти встреч. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

7 мая парижская команда во втором матче полуфинала на домашнем стадионе «Парк де Пренс» с результатом 0:1 проиграла дортмундской «Боруссии» и не сумела выйти в финал турнира. Примечательно, что первая игра, которая была проведена в Дортмунде, завершилась с таким же счетом в пользу «Боруссии».

Единственная победа «ПСЖ» в полуфинале турнира произошла в 2020 году. Тогда французский клуб со счетом 3:0 одолел немецкий «Лейпциг». В тот год полуфиналы игрались в один матч из-за пандемии коронавируса. В финале «ПСЖ» встретился с мюнхенской «Баварией» и проиграл 0:1.

В финале нынешнего сезона «Боруссия» сразится с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Первая встреча этих команд состоялась в Мюнхене и завершилась с результатом 2:2. Ответный матч будет сыгран в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2024 года пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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