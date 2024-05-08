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В Забайкалье 10-летний мальчик выжил после падения с балкона пятого этажа

В Забайкалье школьник остался дома один и выпал с пятого этажа

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Shutterstock

В Краснокаменске следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, выпавшего с балкона квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел в Краснокаменске 7 мая, в медицинское учреждение был доставлен 10-летний школьник с травмами, характерными для падения с высоты.

По данным местных СМИ, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он находится в отделении реанимации. Как установили следователи, мальчик находился дома один и выпал с балкона пятого этажа через незапертую раму балконного остекления.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в поселке Красномайский Тверской области, пятилетний мальчик облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил, он получил многочисленные травмы.

Ранее в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа.

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