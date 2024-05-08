Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии призвали Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой»

Британский политик Фарадж: Кэмерон ведет себя безумно, провоцируя Россию

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

Британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Его слова приводит GBNews.

Он напомнил слова Кэмерона о том, что «он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории».

«Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он [Кэмерон] ткнул русского медведя палкой», — заявил Фарадж.

Он также указал на то, что Россия сделала серьезное предупреждение на фоне высказываний главы внешнеполитического ведомства. Политик не удивился предостережению о том, что Москва сможет ударить по любым военным объектам Британии на Украине и за ее пределами в случае ударов по российской территории оружием Соединенного Королевства.

«Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!» — добавил Фарадж.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что Лондон не должен разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Соединенным Королевством оружие для ударов по территории России.

Ранее в МИД напомнили Британии о наличии ядерного оружия у России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами