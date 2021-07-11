В Крыму отреагировали на сценарий Киева по депортации российских граждан

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал план властей Киева, связанный с депортацией граждан РФ из Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой сценарий является «ужасным».

«Киевские политики продолжают поражать своим чудовищем цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — уточнил Гемпель.

Он добавил, что представители нынешней власти Украины по своей сути разрушители. При этом Крыму в составе своей исторической родины России сейчас бояться нечего, обратил внимание Гемпель.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она выгонит оттуда 500 тыс. россиян. Речь шла о российских гражданах, приехавших туда после 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.