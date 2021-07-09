Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из России

Министерство торговли США внесло в черный список свыше 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе — три юридических и три физических лица из России. Об этом сообщает ТАСС.

В списке, в частности, есть компании «Teson», группа компаний «Radiant Group of Companies» и «Trade Component». Как утверждают власти Соединенных Штатов, в черный список они вносятся из-за их попыток «закупить товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности и внешней политики США».

По мнению Минторга, компании закупают «электронные компоненты американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ».

Более десяти компаний из Китая также оказались в черном списке наряду с организациями из Ирана, Канады, Пакистана, Нидерландов, Турции, ОАЭ и Великобритании.

18 марта минторг США ввел новые торговые санкции против России.

До этого Евросоюз и США ввели санкции в отношении России 2 марта из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.