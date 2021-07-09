В Пекине раскритиковали призыв Франции не признавать вакцины России и Китая

Китай считает неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины от коронавируса, которые были произведены в РФ и КНР. Об этом заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — сказал он.

Ранее госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заметил, что население Франции должно прививаться только одобренными в Евросоюзе препаратами. Он призвал страны ЕС «быть осторожными и сказать «нет» этим вакцинам». После это прокомментировали в Кремле.

В странах Евросоюза с 1 июля действует система COVID-сертификатов. Она существует трех видов: для полностью привитых людей, а также для переболевших или лиц с наличием отрицательного ПЦР-теста. Без соблюдения одного из этих условий в ЕС в настоящий момент попасть невозможно, и для россиян дополнительная трудность заключается в том, что Союз не признает вакцинированными тех, кто сделал прививку российским препаратом. Россия при этом остается лидером по количеству заявок на получение шенгенских виз.