Талибы* пообещали бороться с контрабандой наркотиков

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) будет противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу делегации движения, прибывшей в Москву, Шахабуддина Делавара.

«Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде», — заявил Делавар на пресс-конференции в Москве.

Также талибы гарантировали безопасную транспортировку грузов и призвали гуманитарные организации продолжить работу в Афганистане.

Ранее талибы рассказали, что не стремятся установить господство над всем Афганистаном, их цель — «свободная исламская государственная система».

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.