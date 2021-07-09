Домашний арест Медведчука продлен до 7 сентября

Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука до 7 сентября, сообщает РИА «Новости».

Накануне Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого.

Стало известно, что защита политика заявила ему отвод, считая судью предвзятым, однако суд отказался удовлетворить заявление. Обвинение просило продлить круглосуточный домашний арест Медведчука до 9 сентября.

Кроме того, суд продлил действие обязательств, возложенных на политика. В частности, ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда, его загранпаспорта по-прежнему должны быть сданы, а также Медведчук должен носить электронный браслет.

Покидать дом он имеет право только для получения медпомощи.

В свою очередь, Медведчук заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

24 июня к теще главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратникам пришли с обысками правоохранители.