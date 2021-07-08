Захарова прокомментировала решение США о выводе войск из Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, посвященный решению правительства США вывести войска из Афганистана.

«И ведь всего каких-то 20 лет и неисчислимое количество (потому что по традиции они не считают) человеческих жизней понадобились США, чтобы прийти к этой глубокой мысли», — написала она.

По ее словам, Соединенные Штаты направили в Афганистан войска по мандату Совета безопасности ООН, но при этом не отчитывались о результатах перед международным сообществом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обстановка в Афганистане обостряется в том числе из-за вывода американских войск, которые на протяжении длительного времени способствовали стабилизации в регионе.