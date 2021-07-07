В Литве рассказали, как будет выглядеть стена на границе с Белоруссией

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что стена на границе с Белоруссией будет оснащена колючей проволокой, которую в своих целях использует армия. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Шимоните отметила, что рассматривает ситуацию с незаконной миграцией с территории Белоруссии как «гибридную агрессию» против Евросоюза.

«Мы считаем, что в организации потоков нелегальных мигрантов задействованы как активные, так и пассивные институты белорусского режима. Условия для пересечения границы создаются сознательно, в чем мы видим цель нанести ущерб нашему государству», — подчеркнула Шимоните.

Она подчеркнула, что применение колючей проволоки может быть использовано на отдельных участках забора. При этом не будут рассматриваться варианты с установкой каменной или железной стены. К порядку на границе привлекут военных, которые будут наблюдать за положением дел.

Ранее Ингрида Шмоните объявила, что Литва начнет возводить дополнительный физический барьер на границе с Белоруссией.