Генпрокуратура РФ откроет отделение в Страсбурге

Генеральная прокуратура России откроет свое подразделение в Страсбурге, заявил руководитель ведомства Игорь Краснов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это необходимо, чтобы представлять российские интересы в европейских судах.

«В целях реализации данной функции нами создаются новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге», — сказал он.

Краснов подчеркнул, что это обеспечит еще более тесное сотрудничество с Советом Европы и повысит эффективность реализации предписаний Европейского суда.

Ранее в Совете безопасности сообщили, что уровень преступности в России снизился за последние пять лет.

Почти в 5 раз сократилось количество преступлений, которые были совершены в состоянии наркотического опьянения. Также практически на треть уменьшилось число зарегистрированных лиц, принимающих наркотики, добавил Гребенкин.