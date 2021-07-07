В Узбекистане чиновников обязали декларировать доходы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, который обязывает чиновников декларировать доходы с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции страны.

Указ называется «О мерах создания среды бескомпромиссного отношения к коррупции, резкого сокращения коррупционных факторов в государственном и общественном управлении и расширения участия общественности в этом направлении».

Требование распространяется на имущество и доход государственных служащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, с 1 января 2022 года чиновникам запрещено иметь счета, хранить деньги и покупать имущество за границей.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обострение ситуации в Афганистане.