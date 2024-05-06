В Италии призвали использовать все средства дипломатии ради достижения мира на Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал страны Запада использовать все доступные дипломатические средства ради достижения мира на Украине. Его слова приводит газета Il Messaggero.

По его словам, конфликт на Украине можно разрешить только при вовлечении в процесс урегулирования всех заинтересованных сторон. Сначала должно быть заключено перемирие, а затем и полноценный мир, считает Крозетто.

«Мы [Запад] не должны отказываться от любых доступных способов и возможностей [применения] дипломатии, даже небольших», — сказал он.

Говоря об антироссийских рестрикциях, он отметил, что Запад всегда думал, что ему достаточно ограничить Россию, и «санкции — это результат того, что мы все еще держимся за идею, что этот мир принадлежит нам». Крозетто также подчеркнул, что «мир гораздо больше».

До этого Крозетто заявил, что Италия всегда исключала возможность прямого участия своей армии в конфликте на Украине.

«Наша позиция не меняется: <…> мы <…> всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что Украине «нужно всячески помогать», что Италия и делает. На вопрос о возможности участия в вероятной отправке европейского контингента министр ответил, что этого точно не произойдет, в этом «никто не может сомневаться».

Ранее в Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки».