Перешедшую в ислам журналистку Кеворкову доставили в СК РФ

Перешедшую в ислам журналистку и блогера Надежду Кеворкову доставили в Следственный комитет РФ после обыска. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщину подозревают в связях со сторонниками и спонсорами ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого в квартире Кеворковой нашли плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Кеворкова является выпускницей истфака МГУ. В 1997—2002 годах она работала корреспондентом «Независимой газеты» в США. Чаще всего женщина работала в мусульманских регионах — в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Она работала обозревателем Russia Today. Также статьи Кеворковой публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Журналистка активно писала статьи о православии и религии в современном мире. Под ее авторством вышли документальный сериал «Джихад русской литературы», «Если я забуду тебя, Иерусалим» и «Палестина. Сопротивление». Недавно она перешла в ислам.

Ранее сообщалось, что Кеворкова публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году.