СК взял на контроль факт обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет займется расследованием удара дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилям с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следком собирается установить все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

ВСУ попали беспилотниками по автомобилям с людьми в районе села Березовка Борисовского района. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в инциденте пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Он рассказал, что две «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района.

⠀

Гладков уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, его оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.