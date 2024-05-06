Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК взял на контроль факт обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

СК займется расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области

close
100%
«СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

Следственный комитет займется расследованием удара дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилям с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следком собирается установить все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

ВСУ попали беспилотниками по автомобилям с людьми в районе села Березовка Борисовского района. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в инциденте пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Он рассказал, что две «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района.

Гладков уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, его оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами