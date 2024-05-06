Освобожденный российскими военными поселок Очеретино в Донецкой народной республике сильно разрушен в связи с боевыми действиями. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, специалисты начнут подробно обследовать степень повреждений после отдаления линии соприкосновения от поселения.

«Очеретино значительные повреждения имеет. Там еще находятся гражданские лица, сейчас идет выявление гражданских лиц, при необходимости они все будут иметь возможность эвакуироваться в пункты временного размещения, чтобы не подвергаться дополнительному риску. Противник продолжает еще обстрелы данного населенного пункта», — отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что противник выстроил в поселке серьезные укрепления. Он заявил, что после удаления линии соприкосновения от населенного пункта там начнут разминирование, оценку повреждений, разбор завалов, впоследствии будут приниматься решения о восстановлении Очеретино.

До этого Денис Пушилин выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается переключить внимание аудитории в своей стране с внутренних проблем на внешнюю повестку, чтобы удержаться на посту.

Ранее Макрон призвал Запад отказаться от лимитов на военную поддержку Украины.