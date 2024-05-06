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В Крыму раскритиковали заявление Макрона об угрозе РФ для европейских стран

В Крыму назвали некомпетентным заявление Макрона об угрозе РФ для Европы

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе, исходящей от России для европейских стран, позорным.

«Своими некомпетентными заявлениями господин Макрон позорит Францию», — сказал он.

Смирнов уверен, что Макрон, прежде всего, заботится о собственном благополучии, а не об Украине. Также он рекомендовал французскому лидеру уделить внимание подготовке к Олимпиаде и оставить вопрос украинского конфликта.

5 мая стало известно, что Франция решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона, сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Почему отправка Киеву легионеров — провокационное решение, читайте в нашем материале.

Ранее Макрон прокомментировал лимит на два президентских срока подряд.

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