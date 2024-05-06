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Стас Михайлов рассказал, когда уйдет со сцены

Певец Михайлов заявил, что Пугачева не смогла достойно уйти со сцены

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Максим Блинов/РИА Новости

Народный артист России Стас Михайлов высказался о раскритиковавшей его народной артистке России Алле Пугачевой. Михайлова цитируют «Аргументы и факты».

Певец отмечал свое 55-летие концертом, на котором присутствовали и его родители. Их, по словам артиста, расстраивают конфликты, подобные конфликту с Пугачевой.

Михайлов предположил, что Пугачева не смогла достойно уйти со сцены, в связи с чем испытывает личностные трудности. Он также рассказал, когда перестанет выступать сам.

«Вот меня всегда спрашивают: «У тебя хватит сил уйти?». Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: «Все, спасибо», — сказал он.

Пугачева высмеивала слова Михайлова о том, что уехавшие из РФ артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь», — обратилась к нему певица.

Накануне Стас Михайлов раскрыл, как относится к Пугачевой после конфликта.

Ранее Юрий Шевчук выступил в Дубае.

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