Толстой объяснил инцидент с делегацией России в ПА ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Петр Толстой объяснил, почему Россия покинула заседание ассамблеи. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Толстого, до заседания удалось исключить рассмотрение вопроса о резолюциях против России и Белоруссии, однако голосование по данным документам все равно проводилось.

«Мы предлагали эти конфронтационные вещи не включать в повестку, а когда мы увидели нарушение регламента, просто ничего не оставалось, как встать и хлопнуть дверью», — пояснил глава делегации.

Толстой также заявил, что Россия не будет работать на международных площадках, на которых и дальше будет продолжаться хамство в адрес страны.

6 июля российская делегация в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинула заседание в знак протеста против нарушения правил регламента о том, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, онлайн или очно принимающих участие в заседании. По словам Толстого, в план работы заседания были включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий России относительно Украины и Крыма, а вторая — осуждающая действия белорусских властей в отношении оппозиции.