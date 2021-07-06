Лавров прокомментировал действия российской дипломатии в Юго-Восточной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия и достижения российской дипломатии в Юго-Восточной Азии, сообщает сайт МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия и Индонезия практически вышли на уровень стратегического партнерства.

«Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также «Группы двадцати», АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия», — заявил Лавров, ссылаясь на результаты своего визита в Индонезию.

Кроме того, глава российского МИД прокомментировал политику невмешательства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в политический кризис в Мьянме.

«Положения «Консенсуса из пяти пунктов», принятого благодаря коллективным усилиям партнеров по АСЕАН, созвучны российской позиции. В полной мере разделяем тезисы о необходимости прекращения насилия и проявления всеми конфликтующими сторонами сдержанности, налаживания диалога в целях стабилизации обстановки и достижения гражданского мира», — заявил Лавров.

Ранее визит Лаврова в Бруней был отменен из-за карантинных мер.