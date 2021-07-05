Володин заявил об отсутствии президентских амбиций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него не было, нет и не будет президентских амбиций, сообщает kp.ru.

По словам парламентария, он не обладает качествами, необходимыми для президента.

Володин отметил, что действующий президент России Владимир Путин обладает теми качествами, которые редко есть у людей, занимающих должности глав государства. Наряду с эффективностью, жесткостью и «огромной работоспособностью» спикер Госдумы указал на доброту, эмпатию и человечность лидера страны.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», — объяснил Володин.

30 июня в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном преемнике.