Путин провел телефонный разговор с новоизбранным премьером Израиля

Президент России Владимир Путин и новоизбранный премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении на сайте.

В частности, во время разговора была затронута тема общей задачи сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, борьбы с героизацией нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу.

Вместе с тем Путин и Беннет обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением COVID-19, а также ряд региональных вопросов.

В ходе разговора стороны также договорились о встрече в ближайшее время.

13 июня Беннет был избран новым премьер-министром Израиля. Кнессет (израильский парламент) проголосовал за вотум доверия новому правительству страны. 60 депутатов проголосовали за, против — 59. При этом один парламентарий воздержался.