Генконсульство России в Мазари-Шарифе в Афганистане временно прекратило работу

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что генконсульство РФ в городе Мазари-Шариф временно прекратило работу в связи с обострением обстановки на севере Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность. Поэтому многие консульства [зарубежных государств в Мазари-Шарифе] прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — сказал он.

Также Кабулов отметил, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме.

«Она [помощь] оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме», — добавил спецпредставитель президента России по Афганистану.

Ранее советник афганского президента по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что вывод войск США и международной коалиции из Афганистана является вызовом для безопасности всего региона, а также России.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.