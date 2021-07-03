Визит Лаврова в Бруней отменен из-за карантинных мер

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за карантинных мер, введенных брунейской стороной, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«При этом визит министра иностранных дел Российской Федерации в Республику Индонезия и Лаосскую Народно-Демократическую Республику остается в силе», — говорится в заявлении.

Поездка главы российского внешнеполитического ведомства в Бруней была запланирована на 5 июля текущего года. В рамках визита Лавров должен был встретиться с султаном Брунея для обсуждения сотрудничества двух стран в различных сферах.

В Индонезию глава МИДа должен прибыть 6 июля, там он примет участие в специальном совещании с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по видеосвязи. После этого у министра запланирован визит в Лаос.