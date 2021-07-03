В МИД заявили, что Токио уходит от конструктивного диалога с Москвой по безопасности

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Токио своими действиями подтверждает уход от конструктивного диалога с РФ по обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии.

«Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», на самом деле подчинены одной задаче – обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном», — уточнили в МИД.

В российской дипмиссии добавили, что будут внимательно следить за курсом японских властей и при необходимости принимать соответствующие меры реагирования.

Ранее Япония выразила России протест в связи с военными учениями на Курилах. С 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана проходили маневры под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.