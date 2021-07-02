Германия не стала комментировать заявления Лукашенко про антитеррористическую операцию
Представитель министерства иностранных дел Германии Андера Зассе заявила, что ведомство не будет комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко про антитеррористическую операцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По этим обвинениям я не хочу делать заявлений. Лукашенко просто просто высказался. Нам к этому нечего добавить», — сказала она.
Позже Зассе уточнила, что министерство не будет комментировать слова белорусского президента. Также она отметила, что ничего не знает о возможных задержаниях граждан Германии. На вопросы также не стала отвечать заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц.
Ранее Лукашенко сообщил, что в стране завершилась масштабная антитеррористическая операция, по итогам которой он «предъявит претензии» руководству Германии. Политик подчеркнул, что теперь Белоруссия будет «предъявлять претензии не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». Он обещал раскрыть подробности позднее.