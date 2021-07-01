Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию в связи с нарушением прав нацменьшинств на Украине

Российская делегация внесла в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) запрос о подготовке проекта резолюции после нарушения прав национальных меньшинств на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своей публикации политик отметил, что причиной послужило «принятие Верховной радой сегрегационного закона о коренных народах Украины, к которым русские не отнесены».

По словам Слуцкого, одобрив этот закон, украинские депутаты нарушили свои международные обязательства в сфере прав человека и отдаляет разрешение внутриукраинского конфликта.

«Подобными шагами Киев сам отдаляет от себя республики Донбасса и делает крайне затруднительным внутриукраинское урегулирование», — написал парламентарий.

Глава комитета выразил надежду, что ПАСЕ даст должную оценку сложившейся ситуации.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.