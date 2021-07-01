Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать проведение вакцинации против коронавируса сотрудников федеральных органов исполнительной власти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации или ревакцинации — в том числе на рабочих местах. Сроки проведения вакцинации в документе не уточняются.

Другой источник подтвердил РБК, что пока вакцинироваться сотрудников никто не обязывает — пока только собирают данные о привитых, желающих получить прививку и переболевших.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что отказавшихся от первичной или повторной вакцинации от коронавируса сотрудников администрации главы государства не будут повышать по службе.