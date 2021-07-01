В Киеве заявили о потере «морального превосходства»

Глава комитета Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что страна потеряла «моральное превосходство» в глазах ЕС, передает РИА «Новости».

По словам парламентария, попытки европейских стран наладить контакты с Москвой, включая строительство газопровода «Северный поток — 2», вызваны отчасти «размыванием» позиции Киева, которая «перестала быть четкой и базироваться на ценностях».

«Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года», – сказала политик.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, Украине в условиях достройки и введения в эксплуатацию трубопровода нужна «реальная стратегия», ее основным компонентом должна быть безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания», — отметила депутат.

Она добавила, что аргументы Киева будут лучше услышаны ЕС, если Украина будет продолжать проводить «реальные реформы».