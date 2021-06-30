Путин рассказал, зачем британский эсминец нарушил российскую границу

Нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами.

«Это провокация, совершенно очевидная провокация … Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет», — сказал Путин.

По его словам, военный корабль Великобритании преследовал военные цели в ходе инцидента.

«Было очевидно, что эсминец зашел преследуя, во-первых, военные цели: пытаясь с помощью с самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, военные меня извинят», — сказал Путин.

При этом, по его словам, инцидент не приближает мир к третьей мировой войне.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», — подчеркнул президент.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.