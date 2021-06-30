Песков заявил, что США не отказывались от сдерживания РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США не отказывались от сдерживания России после саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пишет РИА «Новости».

«Так быстро ничего измениться не может: «а» - есть инертность определенная, «в» - никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что требуется время, чтобы договоренности, достигнутые на встрече, были претворены в жизнь. Он также добавил, что Москва готова настолько продвинуться в отношениях с Вашингтоном, насколько к этому готовы в США.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.