Путин начал «Прямую линию»

Президент России Владимир Путин начал проведение 18-й «Прямой линии».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой передача пройдет без аудитории в студии.

Впервые российский лидер ответил на вопросы граждан в прямом эфире 24 декабря 2001 года, во время своего первого президентского срока. Всего Владимир Путин участвовал в 17 передачах, из них 13 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности - 4 часа 47 минут.

В 2019 году «Прямая линия» с президентом состоялась 20 июня, она длилась 4 часа 8 минут. Главе государства удалось ответить на 81 вопрос из 2 млн поступивших. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «Прямая линия» не состоялась как отдельное мероприятие, но часть вопросов от граждан Путину задали на большой пресс-конференции в декабре.

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