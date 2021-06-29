В Кремле рассказали о совещании по подготовке к «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошло совещание по подготовке к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

«Прямая линия» начнется в среду, 30 июня, в 12.00 мск. Песков уточнил, что в совещании участвовали руководители администрации президента, ряд заместителей председателя правительства и министр финансов России Антон Силуанов.

В настоящий момент подробностей, связанных с прошедшим совещанием, не приводится.

Ранее сообщалось, что россияне задали около 660 тысяч вопросов для «Прямой линии» с Путиным. 365 809 обращений поступили через колл-центр, 157 222 — через СМС или ММС, 63 701 — через сайт программы. Еще 48 546 вопросов было получено посредством мобильного приложения «Москва-Путину», 24 133 — через социальные сети.

В прошлом году проведение «Прямой линии» отменили из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским главой включили в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Она состоялась 17 декабря 2020 года.