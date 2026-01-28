«Пошла помолиться»: стали известны подробности дня, когда москвичка утопила сына

Пятилетний мальчик, которого мать, по версии следствия, утопила в квартире в Москве, мог стать не единственной ее жертвой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент убийства в квартире находилась 15-летняя дочь женщины. В этот момент несовершеннолетняя спала.

Ее мать тем временем «пошла помолиться» в церковь, затем обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.

После того, как следователи завершили все мероприятия у них дома, мать якобы рассказала дочери, что в какой-то момент планировала убить и ее. Таким образом школьница якобы могла отправиться в рай.

«В последний момент горе-мать передумала, ведь посчитала ее грешницей из-за игры в карты, курения и якобы пережитого изнасилования со стороны отчима», – сообщается в публикации.

Как рассказали близкие женщины, она заставляла детей молиться и извиняться за проступки на коленях. Утонувшего сына она якобы называла «чистой душой».

Тело мальчика обнаружили в ванной квартиры. Как заключили следователи, на этот шаг она пошла, так как не желала и дальше воспитывать сына. Сейчас родительница находится под арестом.

До этого она якобы один раз пыталась убить старшую дочь камнем, но не смогла довести начатое до конца.

Ранее уфимка задушила полуторамесячную дочь, потому что та плакала.