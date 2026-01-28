Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

«Пошла помолиться»: стали известны подробности дня, когда москвичка утопила сына

Baza: утопившая сына москвичка хотела убить и 15-летнюю дочь
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Пятилетний мальчик, которого мать, по версии следствия, утопила в квартире в Москве, мог стать не единственной ее жертвой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент убийства в квартире находилась 15-летняя дочь женщины. В этот момент несовершеннолетняя спала.

Ее мать тем временем «пошла помолиться» в церковь, затем обратилась в полицию и рассказала о произошедшем.

После того, как следователи завершили все мероприятия у них дома, мать якобы рассказала дочери, что в какой-то момент планировала убить и ее. Таким образом школьница якобы могла отправиться в рай.

«В последний момент горе-мать передумала, ведь посчитала ее грешницей из-за игры в карты, курения и якобы пережитого изнасилования со стороны отчима», – сообщается в публикации.

Как рассказали близкие женщины, она заставляла детей молиться и извиняться за проступки на коленях. Утонувшего сына она якобы называла «чистой душой».

Тело мальчика обнаружили в ванной квартиры. Как заключили следователи, на этот шаг она пошла, так как не желала и дальше воспитывать сына. Сейчас родительница находится под арестом.

До этого она якобы один раз пыталась убить старшую дочь камнем, но не смогла довести начатое до конца.

Ранее уфимка задушила полуторамесячную дочь, потому что та плакала.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!